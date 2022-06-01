«Это действительно трагедия»: Дима Билан впервые прокомментировал события на Украине

По словам музыканта, пока он адресной помощи Донбассу не оказывал.

Певец Дима Билан признался, что за последние восемь лет тема Донбасса и событий на Украине не была главной в его информационном поле. Он честно признался, что читал новости об этом «по касательной».

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Как заметил Дима Билан, сейчас задним числом он начинает понимать и копать, сообщает «Комсомольская правда».

«Это действительно трагедия. И я согласен с тем, что на это надо было обращать внимание. Адресной помощи Донбассу у меня пока не было, но если нужна будет моя поддержка — творческая, какая угодно, — вы только скажите». Дима Билан

Напомним, что Дима Билан — единственный представитель России, который побеждал на музыкальном песенном конкурсе «Евровидение». В прошлом году ему исполнилось сорок лет.

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