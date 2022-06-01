«Никогда не поздно и не рано»: Навка поддержала порыв Загитовой стать спортивным функционером

Как отметила олимпийская чемпионка, у ее коллеги, безусловно, в будущем все получится.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала порыв своей коллеги Алины Загитовой стать в будущем спортивным функционером.

«Я считаю, что никогда не поздно и никогда не рано. Если у человека есть желание стать депутатом, то почему бы и нет. Мне кажется, если она стала олимпийской чемпионкой, то у нее получится быть депутатом». Татьяна Навка

Напомним, что несколько дней назад Алина Загитова победила на премии MarSpo в номинации «Спортсмен нового времени», сообщает Metaratings.ru.

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Заметим, что Алина Загитова в 2020 году поступила в РАНХиГС на факультет журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика». Она отмечала, что в будущем видит себя журналистом, но сейчас, судя по всему, ее планы несколько поменялись.

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