«Виноваты мы все»: любовница экс-президента США высказалась о разборках в суде Джонни Деппа и Эмбер Херд

Моника Левински сравнила их выяснение отношений со своей историей.

В конце прошлого века стажер Белого дома Моника Левински приобрела мировую популярность после связи с тогда еще президентом США Билом Клинтоном.

Сейчас Монике 48 лет, и она является активисткой в сфере кибербуллинга, то есть травлей в Интернете. Поэтому экс-любовница Билла Клинтона не смогла пройти мимо судебного процесса между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд. Моника сравнила их историю со своей, когда в Сети активно обсуждали весь процесс.

«Наша одержимость болтовней вокруг процесса Деппа и Херд — только один маленький пример постоянно разрастающегося, требующего все больших затрат поиска объектов для злорадства и щекотания нервов. И не важно, в пользу кого вынесут вердикт присяжные — Херд или Деппа. Виновны мы все», — написала Левински для Vanity Fair.

Напомним, тем временем стало известно, что суд вынесет свой вердикт по делу Деппа и Херд в среду, 1 июня.

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