«Прекрати питаться с рук государства»: Запашный высказался о Фандере, вывесившей украинский флаг

По словам дрессировщика, человек должен понимать, что страна вправе реагировать на его действия.

Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на жест актрисы Оксаны Фандеры, которая вывесила у себя на балконе флаг Украины.

«Она сама из Одессы. Мы живем в свободной стране, и человек вправе высказывать свое мнение. Я не однажды говорил: испытываю гораздо больше уважения к людям, которые критикуют страну, находясь внутри. То, что Фандера сделала, по крайней мере заслуживает внимания. Это лучше, чем обращать внимание на тех, кто тявкает из-за бугра». Эдгард Запашный

По словам Запашного, очевидно, что большая часть нашей страны поддерживает президента. «Об этом свидетельствует его рейтинг. Я не считаю, что ее надо уголовно преследовать. Пускай ее мнение останется при ней. Но перестать давать возможность сниматься или играть в театрах за государственные деньги, ну, наверное, нужно. Если ты идешь вразрез с политикой государства, то, значит, и прекрати питаться с рук того самого ненавистного государства. Человек должен понимать, что государство вправе реагировать на его действия. Это ее выбор. Пускай она с этим и живет. Надо ее руководителям сделать выводы», — заметил Эдгард Запашный.

Ранее Оксана Фандера, родившаяся в Одессе, сделала противоречивую запись в соцсетях. Она опубликовала свой балкон с украинским флагом, что вызвало широкий общественный резонанс.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.