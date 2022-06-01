Новости шоу-бизнеса: Запашного возмутил сюжет о Галкине с Зеленским, что творится по ночам на вилле Пугачевой, Брежнева разводится с Меладзе

Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми в последний день мая, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне стало известно, что итальянский телеканал сделал сюжет о Максиме Галкине, где он выступал с Владимиром Зеленским. Тем временем выяснилось, что Вера Брежнева и Константин Меладзе разводятся. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми читаемыми в последний день мая, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Запашного возмутил сюжет о Галкине на итальянском телевидении

На итальянском телевидении вышел сюжет о Максиме Галкине. Журналисты тщательно изучили биографию юмориста и выдали в эфир восхваляющий материал. Это возмутило дрессировщика Эдгарда Запашного, который в последнее время активно обсуждает уехавших из России артистов.

«В свои 45 лет он стал одним из самых известных комиков в России. Теперь он с семьей уехал в Израиль… А в 2015-м на концерте в Германии на сцене он выступал с Зеленским», — сообщают итальянские журналисты.

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Жигалова раскрыла, что творится на израильской вилле Пугачевой и Галкина

Видеоблогер Алена Жигалова рассказала, что творится на израильской вилле брата Максима Галкина, где сейчас живут Алла Пугачева и шоумен. По ее словам, супруги пугают ночами друг друга.

«Встречаются там постоянно, потому что им тесно. Он от этого поседел, что ли?» — задалась вопросом телеведущая.

Вера Брежнева собирается разводиться с Константином Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе собираются разводиться. В тот момент, когда знаменитая блондинка прямолинейно высказывалась о происходящем вокруг в социальных сетях, ее муж предпочел отмалчиваться и отсиживаться в Италии, где у него есть недвижимость.

По данным СМИ, продюсер связан по рукам и ногам бизнесом в России, который он бы не хотел потерять.

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Михаил Шахназаров съязвил в адрес сбежавшего из России латвийского актера Андриса Лиелайса

Латвийский актер Андрис Лиелайс навсегда уехал из России, где жил и работал почти 40 лет. Публицист Михаил Шахназаров не смог пройти мимо этой новости и съязвил в адрес Лиелайса.

«Российский кинематограф понес тяжелейшую утрату. Великий актер поселится на фамильном хуторе, где будет выращивать хрен, ревень и другую *** (нецензурное слово)», — написал в своем телеграм-канале Шахназаров.

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Умер актер из сериала «Моя прекрасная няня» Игорь Сидоров

Актер Игорь Сидоров умер в 57 лет 20 мая, однако об этом широкой общественности стало известно только сейчас.

Артист запомнился широкому кругу зрителей по ролям в сериалах: «Моя прекрасная няня», «Интерны», «Воронины», «Московская сага», «Папины дочки», «Универ». Всего на его счету — 44 роли в фильмах. О причине смерти Игоря Сидорова пока не сообщается.

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