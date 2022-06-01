«Кто-то вывешивает украинские флаги, а кто-то пишет песни»: Лоза отреагировал на жест Фандеры

По словам музыканта, актриса должна определиться, кого точно она решила поддержать.

Музыкант Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на жест актрисы Оксаны Фандеры, которая вывесила у себя на балконе украинский флаг.

«Я песню вот написал. Каждый по-своему реагирует. Кто-то вывешивает украинские флаги, а кто-то пишет песни. Кто только определился он, видимо, думал, размышлял и пришел к выводу, что все идет не своим путем, все идет неправильно». Юрий Лоза

По словам Юрия Лозы, каждый должен ответить для себя на важный вопрос: что значит поддерживать Украину? «А всех ли украинцев ты готова поддержать. Я поддерживаю все здоровые силы на Украине, которые остались. Там сейчас нормально некоторые размышляют. Просто не надо поддерживать тех, кто сносит памятники нашим дедам. Их что ли надо поддерживать? Никто не собирается переделывать украинцев, живущих в Херсонской и Запорожской областях. Никто не заставляет их быть русскими. Не надо просто там устраивать полчищ, шествий и беспредела. Давайте жить мирно и говорить на одном языке», — заявил Юрий Лоза.

Ранее Оксана Фандера, родившаяся в Одессе, сделала противоречивую запись в соцсетях. Она опубликовала свой балкон с украинским флагом, что вызвало широкий общественный резонанс.

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