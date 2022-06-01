«Я трепетала»: дочь Валерии — о разговоре с Арбениной после исполнения ее хита «Катастрофически»

Дочь певицы Валерии Shena перепела хит группы «Ночные снайперы» «Катастрофически». Причем сделала это без какого-то повода. Об этом рассказали в программе PRO-Новости.

Заметим, что Диана Арбенина всегда очень ревниво относится к чужому исполнению своих песен. Но, видимо, для дочки Валерии сделала исключение.

«Я боялась ее, как школьница перед каким-то контрольным экзаменом. Я действительно трепетала. Особенно когда она мне ни с того, ни с сего позвонила в 11 утра». Shena

Напомним, что Shena пошла по стопам матери и решила несколько лет назад стать певицей. Она придумала для себя редкое сценическое имя.

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