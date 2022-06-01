«Показывают такие же номера»: Гарик Харламов сообщил о выходе Comedy Club в Монголии

Шоумен и одна из главных звезд проекта Comedy Club Гарик Харламов в «Телеграм» опубликовал ролик из популярной программы, выходящей на канале ТНТ.

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На кадрах можно увидеть лежащего на диване Гарика Харламова, который играет роль автовладельца. По сюжету, он подпер другую машину и не хочет вставать с дивана, чтобы перегнать машину. Далее на кадрах появляются монголы с точно такой же сценкой.

«Оказывается, в Монголии тоже есть Comedy Club и там тоже показывают такие же номера». Гарик Харламов

Напомним, что проект Comedy Club пока не выходит на канале ТНТ. Поводом для приостановки съемок новых программ стали события на Украине. Судя по всему, увидеть на экране любимых шоуменов раньше осени не удастся.

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