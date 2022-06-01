«Я аж испугалась!»: Яна Рудковская не отличила Пенелопу Крус от Тины Канделаки

Премьера фильма «Главная роль» с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус в главных ролях состоится 11 июня. Создатели обещают показать всю изнанку шоу-бизнеса, разбавив ее остроумной сатирой о звездах.

Яна Рудковская тем временем, разглядывая постер картины, пришла в ужас от сходства Пенелопы Крус и Тины Канделаки.

«Господи, вот это сходство, я аж испугалась! Выходит новый фильм с Антонио Бандерасом и внимание! На меня смотрит пронизывающим взглядом Тина Канделаки (а она может), и это все происходит не в параллельной реальности», — написала Рудковская.

Медиаменеджер отреагировала на публикацию популярной блондинки.

«Пропагандирую Россию везде, где могу и как могу. На этот раз для этого пришлось сняться в главной роли. 11 июня – не пропустите!» — пошутила Канделаки в своем телеграм-канале.

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