Поддержала: София Ротару встала на сторону Аллы Пугачевой

На днях телецентр «Останкино» украсила бегущая строка, адресованная сбежавшей из России Алле Пугачевой. Примадонна незамедлительно отреагировала на вызов, опубликовав в свой соцсети первый за последние полтора месяца пост, заговорив о низком интеллекте россиян.

«Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!» — написала Пугачева.

Публикация понравилась давнему другу семьи, композитору Игорю Николаеву, певицам Маниже, Лолите Милявской и даже Софии Ротару. Украинская звезда лайкнула пост, показав тем самым, что она на стороне Примадонны, поведение которой импонирует ей.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России в начале марта. Примадонна обещала вернуться на родину к сентябрю.

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