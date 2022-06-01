Не хватило 7 часов: суд вынесет свой вердикт по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд 1 июня

Джонни Депп и Эмбер Херд никак не поставят точку в судебном споре, который в апреле этого года инициировала актриса. В суде она заявила, что во время отдыха в Австрии в 2016-м тогда еще ее муж применил к ней насильственные действия и потребовала в качестве компенсации 100 млн долларов.

Ранее сообщалось, что приговор будет вынесен 31 мая, однако после 7 часов заседания, судья Азкарат сообщил, все завершится в среду, 1 июня. Об этом пишет usatoday.com.

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Напомним, брак Джонни Деппа и Эмбер Херд продлился всего год, а разборки экс-супругов идут уже несколько лет, с короткими перерывами. Ранее актриса обвинила «пирата Карибского моря» практически во всех грехах – злоупотреблении алкоголем и домашнем насилии. Тогда на защиту Деппа встали его бывшие жены, заявив, что такого никогда не было. В итоге актер все-таки получил компенсацию за клевету в размере 50 млн долларов.

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