«С трудом сдержал слезы»: Лещенко поддержал МакSим в ее решении вернуться на сцену

Первый после болезни сольный концерт певица даст уже 17 июня на ВДНХ.

Певица МакSим решила вернуться на сцену после тяжелой болезни, которую она перенесла летом прошлого года. Первый ее сольный концерт «Спасибо» состоится на ВДНХ 17 июня.

А накануне артистка отметилась в «Лужниках», где проходил финал Кубка России по футболу. После победы «Спартака» она появилась на поле и исполнила свою песню «Знаешь ли ты», которая является неофициальным гимном команды.

Лев Лещенко в тот момент тоже был на стадионе. По словам артиста, он видел в глазах МакSим слезы и «сам с трудом сдержал их, зная, через какой ад недавно прошла эта славная девочка». Певец полностью поддерживает решение Марины вернуться на сцену.

«У МакSим есть собственная индивидуальность и искренняя манера исполнения, ее творчество идет вразрез с нашим эпатажным шоу-бизнесом. Признаюсь, что даже я, далекий от молодежной музыки, знаю некоторые песни МакSим», — заявил Лев Лещенко NEWS.ru.

Добавим, 24 июня певица МакSим станет хедлайнером фестиваля «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге.

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