«С трудом сдержал слезы»: Лещенко поддержал МакSим в ее решении вернуться на сцену

Певица МакSим решила вернуться на сцену после тяжелой болезни, которую она перенесла летом прошлого года. Первый ее сольный концерт «Спасибо» состоится на ВДНХ 17 июня.
А накануне артистка отметилась в «Лужниках», где проходил финал Кубка России по футболу. После победы «Спартака» она появилась на поле и исполнила свою песню «Знаешь ли ты», которая является неофициальным гимном команды.
Лев Лещенко в тот момент тоже был на стадионе. По словам артиста, он видел в глазах МакSим слезы и «сам с трудом сдержал их, зная, через какой ад недавно прошла эта славная девочка». Певец полностью поддерживает решение Марины вернуться на сцену.
«У МакSим есть собственная индивидуальность и искренняя манера исполнения, ее творчество идет вразрез с нашим эпатажным шоу-бизнесом. Признаюсь, что даже я, далекий от молодежной музыки, знаю некоторые песни МакSим», — заявил Лев Лещенко NEWS.ru.
Добавим, 24 июня певица МакSим станет хедлайнером фестиваля «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге.
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