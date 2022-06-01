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«С трудом сдержал слезы»: Лещенко поддержал МакSим в ее решении вернуться на сцену

Первый после болезни сольный концерт певица даст уже 17 июня на ВДНХ.

«С трудом сдержал слезы»: Лещенко поддержал МакSим в ее решении вернуться на сцену
Лев Лещенко. Фото: Global Look Press

Певица МакSим решила вернуться на сцену после тяжелой болезни, которую она перенесла летом прошлого года. Первый ее сольный концерт «Спасибо» состоится на ВДНХ 17 июня.

А накануне артистка отметилась в «Лужниках», где проходил финал Кубка России по футболу. После победы «Спартака» она появилась на поле и исполнила свою песню «Знаешь ли ты», которая является неофициальным гимном команды.

Певица МакSим
Певица МакSим. Фото: Global Look Press

Лев Лещенко в тот момент тоже был на стадионе. По словам артиста, он видел в глазах МакSим слезы и «сам с трудом сдержал их, зная, через какой ад недавно прошла эта славная девочка». Певец полностью поддерживает решение Марины вернуться на сцену.

«У МакSим есть собственная индивидуальность и искренняя манера исполнения, ее творчество идет вразрез с нашим эпатажным шоу-бизнесом. Признаюсь, что даже я, далекий от молодежной музыки, знаю некоторые песни МакSим», — заявил Лев Лещенко NEWS.ru.

Добавим, 24 июня певица МакSим станет хедлайнером фестиваля «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге.

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