«Будет сильнейшим ударом»: Вассерман призвал россиян не обращать внимание на Пугачеву

Накануне Алла Пугачева дала о себе знать. Примадонна опубликовала первый а последние полтора месяца пост в соцсети, где высказалась о низком интеллекте тех, кто громко оскорбляет. Таким образом, она обратилась к тем, кто стал инициатором вывески с нецензурной бранью на телецентре «Останкино».

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что на Аллу Пугачеву не стоит обращать внимания.

«Я не вижу надобности в какой бы то ни было публичной реакции. Наоборот, если мы просто не обратим на нее внимания, это будет, на мой взгляд, сильнейшим ударом по ней, по ее самолюбию: «Как же, к моему слову уже не прислушиваются так чутко и трепетно, как в былые времена», — цитирует Вассермана «Слово и Дело».

Напомним, ранее глава «Мосфильма» Карен Шахназаров высказался по поводу отъезда Аллы Пугачевой из России. Режиссер отметил, что решение певицы его мало волнует.

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