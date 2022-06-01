«Флаг повесила неправильно»: Запашный раскритиковал Фандеру за ее выходку

Актриса Оксана Фандера накануне опубликовала в своем телеграм-канале фотографию, на которой запечатлела собаку и флаг Украины. Подписать публикацию она не стала, но позже все-таки добавила несколько слов.

«Маме – городу О», — отметила Фандера.

Дрессировщик Эдгард Запашный, увидев публикацию актрисы, решил ее потроллить.

«Оксана Фандера и ее украинский флешмоб. Странно, что флаг повесила неправильно», — написал Запашный.

Напомним, Оксана Фандера родилась в Одессе. При этом имя себе она сделала в России. Отец звезды — Олег Фандера, актер, по национальности — наполовину украинец, наполовину цыган, мать — еврейка.

Оксана Фандера замужем за режиссером и актером Филиппом Янковским. Свадьбу они сыграли в 1990 году. У пары двое детей — сын Иван и дочь Елизавета.

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