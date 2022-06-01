«Очень престижная премия»: Макеева и Мальков стали парой года

Накануне Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину своей семейной жизни и выиграли Х ежегодную Всероссийскую и Европейскую премию Alusso Еvent Аwards-2022 в номинации «Пара года».

Эмоциями после получения престижной статуэтки актриса поделилась в своих соцсетях.

«Это очень престижная премия, награждают лучших из лучших. И нам было безумно приятно и волнительно узнать, что нас так высоко оценили! Мы победили! Я знаю, что многие из вас болели за нас! Спасибо вам огромное! Я это очень ценю!» — написала Макеева.

Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились летом 2020 года на даче у звезды театра. Для нее этот брак стал четвертым, а для многодетного отца – вторым.

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