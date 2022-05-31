«Ура! «Сваты»!: Артемьева порадовала поклонников кадрами со съемок сериала

Новый снимок Ларисы Артемьевой в ее соцсетях вызвал вопросы.

Любимица российского телезрителя Людмила Артемьева не очень жалует социальные сети, а поэтому каждый ее снимок в Интернете люди воспринимают с восторгом.

Многие фолловеры полюбили ее после сериала «Сваты». Поэтому свежий кадр артистки в ее микроблоге был принят на ура.

На обнародованной фотографии она предстает с Федором Добронравовым в роли Ивана Будько. Пользователи тут же стали обсуждать, что бы это значило, и многие сошлись на том, что это добрый знак. Ведь многие ждут продолжения «Сватов».

«Ура! «Сваты» вернулись!», «Неужели это то, о чем я подумала?», «Новый сезон?» — прокомментировали люди кадр в Сети.

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