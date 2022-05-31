Картошка по-русски: Нетребко устроила застолье на своей террасе в Вене, уставленной цветами

Оперная дива вернулась домой. Она похвасталась тем, как облагородила веранду на крыше.

Анна Нетребко является одной из самых известных певиц в мире. Она выступала в Европе, Москве, Нью-Йорке. Ей довелось петь с именитыми артистами. В прошлом году оперная дива отпраздновала юбилей в Кремле.

Тогда ее поздравили многие друзья. А вот недавно ей пришлось неожиданно сделать паузу в карьере из-за ситуации на Украине.

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Весной Анна отдыхала в Египте и ездила в США. Лишь на днях она вернулась на сцену. Певица выступила в Париже и Милане с аншлагами.

А после поездки в Швейцарию, где артистка повидалась с друзьями, она вернулась в свою любимую квартиру в Вене. Нетребко любит реставрировать и расписывать мебель. На крыше дома она обустроила террасу и веранду.

Там у Анна стоят цветы в вазах и растения в горшках, а стены она расписывала в ручную. Оперная дива продемонстрировала сколько у нее там цветов. В гости к ней пришел друг с собакой. Она устроила застолье, приготовив вареную картошку с укропом по-русски и жареную курочку.

«Что нам сегодня бог послал! А послал он нам вот такие вещи: свежую картошечку и чикен-нагетс», — отметила звезда.

Сама Нетребко запечатлелась в белом сарафане с нежным принтом. Она была без макияжа, а солнцезащитные очки дополняли ее летний образ. Рядом с ней был сын Тьяго.

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