3-4 раза в неделю: Валерия вслед за Анитой Цой рассказала, какие тренировки любит для поддержания формы

Анита Цой активно взялась за свою фигуру к лету. Певица занимается с личным тренером на улице, пока стоит хорошая погода. В личном блоге она продемонстрировала свои любимые упражнения.

По словам артистки, занятия она не забрасывает, даже когда уезжает на гастроли. В это время она включает Интернет и работает в режиме онлайн.

Валерия тоже не может без спорта, постоянная физическая нагрузка для нее — в порядке вещей. Каждое утро она начинает с упражнений, любит функциональные тренировки, которые практикует не менее 3-4 раз в неделю.

«Мне это важно, я не хочу терять тонус. Спорт дает жизненный тонус, боевой настрой», — сказала Валерия изданию 7days.ru.

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