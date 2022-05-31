«Думаю, это правильно»: Королева цинично прокомментировала переселение сына с чердака в «хрущевку»

Сын Наташи Королевой, как и сама певица, рано начал жить взрослой жизнью. С 17 лет у него постоянные отношения с девушками, которые активно претендуют на роль гражданских жен.

С танцовщицей Мелиссой Волынкиной Архип Глушко задержался конкретно. С ней он живет уже не первый год. Ранее молодые люди обитали на чердаке в родительском доме, а теперь перебрались на съемную квартиру. Это обычная однушка в «хрущевке» на пятом этаже без лифта.

«Мы все начинали с чего-то очень простого и потом постепенно шли по лестнице успеха вверх. Думаю, это правильно», — сказала Наташа Королева изданию 7days.ru.

Отметим, что за квартиру все равно пока платит Наташа Королева, поскольку ее сын учится в институте и денег, что он зарабатывает на преподавании японского языка, ему пока не хватает.

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