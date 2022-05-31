Повезло мужу: Дарья Пынзарь в платье с леопардовым принтом грациозно станцевала ча-ча-ча прямо на тротуаре

Бывшая участница «Дома-2», а ныне ведущая этого реалити-шоу Дарья Пынзарь поделилась в соцсетях дерзким видео.

На такое Дарья Пынзарь ранее не решалась. Блондинка запечатлела, как танцует ча-ча-ча прямо на улице в Аланье.

Облаченная в платье с леопардовым принтом Дарья Пынзарь грациозно двигалась в такт ритмичной музыке.

Вероятно, прохожие оборачивались, чтобы полюбоваться красоткой.

«Пляшу и жду ваших сердечек», — подписала видео в микроблоге Дарья Пынзарь.

Поклонники пришли в восхищение, увидев эти кадры.

«Повезло Сергею, жена — такая красавица!», «Какая куколка», «Красоточка любимая», «Даша, вы шикарная!» — высказались в Сети.

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