Открестился от отца: сын Жириновского сменил даже отчество

Сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев, похоже, окончательно решил откреститься от отца, который дал ему счастливую путевку в жизнь. Родственники поругались несколько лет назад, да так, что Лебедев решил уйти из партии ЛДПР, а потом вообще из политики.

Сначала они не разговаривали, а после смерти Владимира Вольфовича Лебедев не пришел даже к нему на похороны. А сейчас выясняется, что сын Жириновского даже полностью сменил имя. Теперь его зовут Гарсия Давид Александрович. Заметьте, отчество молодой человек тоже сменил.

Такое решение мужчина не комментирует. Уже несколько недель его телефон находится вне зоны доступа. Возможно, он уехал из России в Испанию, где у него есть недвижимость, передает Baza.

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