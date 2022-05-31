Цветы роскошные, а вот с овощами проблема: Сябитова показала, что растет у нее в огороде

В этом сезоне Роза Сябитова решила сильно не утруждать себя.

Роза Сябитова обожает свой дом и огород. Ее дочь Ксения на шоу «Модный приговор» Первого канала как-то обвинила телесваху в излишней любви к огороду.

Возможно, это сыграло свою роль, и в этом году Роза Сябитова решила сильно не утруждать себя на земле, активно не засаживая территорию вокруг дома.

Ведущая показала поклонникам в телеграме свои владения. В огороде можно было увидеть плодовые деревья и множество цветов, включая редкие голландские черные тюльпаны.

А вот из овощей Сябитова посадила только помидоры, а также зелень.

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