«Наши карандаши»: Подольская показала, как прошел первый выпускной сына Преснякова

Наталья Подольская уже давно счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Супруги порой даже вместе выступают на сцене. Выпускница «Фабрики звезд» подарила избраннику двоих детей.

Артемию уже шесть лет. Он занимается танцами и не так давно выступил на сцене с папой. А вот Ване всего один год. Он постоянно хочет находиться на руках у мамы.

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На днях Подольская вернулась домой. Она провела отпуск в Италии. Артистка не смогла пропустить важное событие в жизни наследника. 31 мая у него случился выпускной в садике. По такому случаю он облачился в черный костюм. Ему вручили альбом и почетную грамоту.

«Наш первый в жизни выпускной. В сентябре в школу», — отметила Наталья.

Для родителей дети устроили представление. Артемий станцевал с девочкой бальный танец. Он также внес несколько своих элементов в связку. Публика умилилась тому, как они старались.

«Прекрасные наши карандаши», — сказала певица.

Также Артемий насладился тортом и смог увидеть шоу со сладкой ватой. А развлекали детей аниматоры в костюмах персонажей из популярной игры Хаги-Ваги. Подольская едва сдерживала слезы, наблюдая за повзрослевшим сыном.

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