«Присоединяйтесь!»: Анита Цой показала любимые упражнения от личного тренера

Анита Цой, как и многие женщины, конкретно взялась за себя в ожидании лета и пляжного сезона. Она активно занимается с личным тренером. Когда удается хорошая погода, выбирается прямо на улицу, где делает упражнения.
Если же Анита Цой уезжает на гастроли, она все равно не бросает тренировки и работает с тренером при помощи Интернета.
В своем телеграме певица показала упражнения, которые она делает вместе с инструктором. В конце обнародованного видео артистка демонстрирует свое любимое упражнение, которое считает максимально эффективным.
«Так что, друзья, присоединяйтесь! Будем покорять новые вершины!» — обратилась к поклонникам Анита Цой.
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