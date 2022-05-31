Тигран Салибеков из «Дома-2» перестал выходить на связь после развода с женой Юлией

Тигран и Юлия Салибековы накануне, 30 мая, официально перестали быть мужем и женой.
Их развод состоялся в суде после десяти лет брака, который со стороны казался вполне счастливым и гармоничным.
Юлия Салибекова рассказала, что на судебном заседании она была одна. Тигран в суд приходить отказался, вероятно, чтобы поберечь свои нервы.
Не выходит после развода Тигран Салибеков на связь и с подписчиками микроблога. Обычно активный в соцсетях отец троих мальчиков сейчас залег на дно.
Вероятно, развод для него оказался сильным эмоциональным потрясением.
А вот оставшаяся одна с тремя детьми на руках Юлия Салибекова старается не падать духом. Развод с Тиграном она назвала освобождением и пошла отмечать это событие с подругами в модный столичный ресторан.
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