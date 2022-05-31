И Сташевский рядом пристроился: Собчак показала, какой красавицей была в 16 лет

Ксения Собчак решила вдруг показать публике, как выглядела в 15-16 лет, выставив снимки в своем телеграме. На одном из фото она запечатлелась с Владом Сташевским, который был нереально популярен в то время.

Конечно, о таких фотографиях тогда мечтали многие девушки, но только единицам удавалось осуществить свою мечту.

Однако для дочери мэра Санкт-Петербурга такие кадры не представляли сложности, ведь Анатолий Собчак был дружен даже с Аллой Пугачевой, к которой частенько наведывался на чай. Об этом Примадонна однажды сама рассказала Ксении Собчак у нее на интервью.

На фото Ксения выглядит хорошенькой взрослеющей девушкой с милыми кудряшками.

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