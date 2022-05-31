«Водили бабушку на стрижку»: Наталья Фриске с подросшей дочкой на руках предстала на публике

Наталья Фриске раньше выступала в составе группы «Блестящие». Туда ее привела сестра Жанна Фриске. Однако она не захотела строить карьеру в шоу-бизнесе, в отличие от родственницы, которая стала популярной певицей.

Примечательно, что Жанна умерла в 40 лет, вскоре после того, как родила сына Платона. А вот ее сестра стала мамой только в этом году.

Наталья признавалась, что всегда мечтала о ребенке. Она назвала свою дочку Луна. Еще во время беременности экс-певица рассталась с возлюбленным.

Она осознанно решила воспитывать ребенка самостоятельно. Ей помогают родители, которые давно хотели понянчить внучку. Фриске находится в декретном отпуске и каждый день посвящает наследнице.

31 мая она поделилась новым фото с крохой. Они побывали в салоне красоты. Наталья отметилась без макияжа. Она нарядила дочку в водолазку, черные брюки и пинетки.

«Водили бабушку сегодня на стрижку и записались наконец-то на пробное занятие в бассейн», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многим не терпится увидеть лицо Луны. Однако пока Фриске предпочитает его прятать от публики.

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