Почти век разница: Анастасия Костенко запечатлела всех своих детей с их прапрабабушкой

Третья жена экс-футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко в эти дни гостит вместе с тремя детьми у родственников в родном городе Сальске.

На прошлой неделе Анастасия Костенко побывала на школьной линейке у младшей сестры, поздравив ее с последним звонком и грядущим окончанием школы.

В Сальске Анастасия Костенко встречается со своими родными и знакомит с ними своих детей — дочерей Еву и Милану и сына Алексея.

Малыши были представлены и своим прабабушке и даже прапрабабушке. Разница в возрасте между последней и сыном Костенко и Тарасова — 96 лет.

«Мои богатые дети. У них есть прапрабабушка Лида, две прабабушки Оля и Люся, два прадедушки Вовы, бабушки Вика и Оля, дедушка Ярослав. Я еще молчу, сколько двоюродных и троюродных бабушек и дедушек и других дальних родственников. Я еще задумалась, когда Леша пытался по-своему говорить с прапрабабушкой, ведь между ними разница 96 лет. Почти век. Не в этом ли счастье?» — поделилась Анастасия Костенко, показав на одном фото всех детей и пожилых родственниц.

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