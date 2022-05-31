«Примут с объятиями, а тебе – утираться!»: Миро приструнила за Урганта Кеосаяна

Тигран Кеосаян в своем YouTube-шоу «Кеосаян daily» обозвал Ивана Урганта «дурачком» и «хайпожором». Он заметил, что возвращение ведущего в эфир «Вечернего Урганта» он воспримет как плевок в лицо.

Блогер Лена Миро в своем ЖЖ решила ответить ведущему. Она заявила, что люди делятся на две категории: обаятельных и необаятельных. Вот якобы Ургант относится к первой группе, а Кеосаян — ко второй. И якобы именно поэтому муж Маргариты Симоньян сорвался критикой на любимца публики, дескать, из зависти.

«Обаятельный Ургант для людей имеет гораздо большую ценность, чем ты и вся твоя шобла необаятельных горлопанов вместе взятые.

И если Ваня вдруг решит вернуться на ТВ, его примут с распростертыми объятиями. Прежде всего люди.

А тебе, Тигран, останется только злобно брызгать пропитанной завистью слюной. Так выглядит правда. Утирайся», — решила забыть про деликатность Миро.

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