63-летняя Юдашкина в костюме со струящимися брюками и алых лодочках вышла на променад

Марина Юдашкина уже больше 30 лет является главной опорой и помощницей Валентина Юдашкина. Супруги поддерживают друг друга во всем. Если кутюрье создает новую коллекцию одежды, возлюбленная занимается домашним хозяйством.

Несмотря на то что Марина частая гостья на светских раутах, она любит готовить, высаживает огород и может сама создавать мебель.

В последнее время супруги редко проводят время дома. Юдашкин не раз наведывался в гости к друзьям и посещал вечеринки. На днях пара увиделась с Александром Буйновым. А вот 31 мая Марина вышла на променад без мужа.

Она покрасовалась в лесу в черном костюме со струящимися брюками. Свой лук модница дополнила алыми лодочками и сумкой. За счет удлиненного кардигана силуэт выглядел более стройным.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 63-летняя жена маэстро. Многие осыпали ее комплиментами. «Красавица!», «Как классно», «Как всегда шикарная!», «Ах, какая женщина!», «Очень стильно выглядит образ», «Красный цвет особенно красиво смотрится среди зеленого леса», «Какая вы стройная», «Прям сама элегантность», — прокомментировали пост подписчики.

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