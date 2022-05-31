Ведущий «Утренней почты» Юрий Николаев: «Меня все достали»

Легендарный ведущий «Утренней почты» и «Утренней звезды» Юрий Николаев до сих пор упорно трудится, несмотря на преклонный возраст. В свои 73 года он руководит вокально-музыкальной академией «Утренняя звезда», которая поддерживает молодые таланты.

«Меня все достали вопросом, когда же будет «Утренняя звезда». И я решил сам создать ее на собственной базе. Детишки занимаются актерским мастерством, вокалом, хореографией и прочими творческими дисциплинами», — рассказал Николаев Teleprogramma.pro.

Николаев также рассказал, что ему не страшны санкции. По его мнению, в стране ничего глобальным образом не изменится.

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