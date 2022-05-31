«Быть лучшей версией себя»: Дарья Пынзарь предстала в купальнике и тунике с бахромой на берегу Средиземного моря

Экс-участница «Дома-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь ради появления на экране сбросила несколько килограммов. Ведь на телевидении нужно быть худышкой!

Целый год Дарья Пынзарь придерживалась правильного питания, чтобы не набрать лишний вес.

Но похоже, Дарье Пынзарь надоели ограничения. Сейчас она находится в Турции, в курортном городе Аланья, которая славится ресторанами с обильной и вкусной едой.

Так что Дарья Пынзарь сделала заявление для поклонников. Звезда «Дома-2» предупредила, что начала набирать вес.

«Так хочется быть лучшей версией себя, но тааааак лень. Еще и жор целый день. Короче, пошла я на массу, походу», — поделилась Дарья Пынзарь в микроблоге.

Пост она сопроводила снимком, на котором предстала в купальнике и тунике с бахромой на берегу Средиземного моря. Судя по фото, пока лишнего веса у Дарьи Пынзарь не намечается.

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