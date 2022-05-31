И фото из студии: Васильев объявил о своем возвращении на Первый канал

Роза Сябитова тоже надеется, что ее проект «Давай поженимся!» вскоре вернется на экраны.

С конца февраля на Первом канале перестали выходить несколько развлекательных проектов. Руководство посчитало, что сейчас подобного рода контент не совсем уместен, и отправило ведущих на каникулы.

Однако постепенно все встает на круги своя. Шоу «Сегодня вечером» уже возобновилось в эфире, где вместо Максима Галкина теперь работает Николай Цискаридзе. На запись выпуска он пригласил ведущих канала Розу Сябитову, Леонида Якубовича, Александра Васильева.

Телесваха посчитала, что это хороший знак, и сделала вывод, что вскоре проекты приглашенных вернутся на экраны.

Александр Васильев запечатлелся в «Останкино» рядом с Николаем Цискаридзе. «Мое возвращение на Первый канал после трехмесячного отсутствия смотрите в программе «Сегодня вечером» с Николаем Цискаридзе!» — написал в соцсетях ведущий «Модного приговора».

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