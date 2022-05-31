Горячий тренд: Клава Кока выгуляла модные шаровары, которые спрячут любой лишний вес

Широкие брюки хорошо смотрятся и на худых, и на полных.

Клава Кока поделилась с поклонниками своим новым модным луком. Звезда примерила салатовый кроп-топ с перчатками в тон, куртку косуху и шаровары с лампасами.

Брюки утрированной ширины и лампасы в настоящий момент в тренде — об этом ранее рассказывала Эвелина Хромченко.

Эксперт моды также замечала, что стильная прошивка по бокам вытягивает силуэт, а объемная ткань на брюках с легкостью прячет и погрешности фигуры, и лишний вес. Поэтому подобные модели могут рекомендоваться полным дамам, желающим подкорректировать фигуру.

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