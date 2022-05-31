Куколки в пышных платьях: Млодик и Виторган нарядили маленьких дочерей для семейного выхода в свет

Ирина Млодик и Эммануил Виторган предстали на фото с очаровательными Этель и Кларой.

У звездной пары Ирины Млодик и Эммануила Виторгана подрастают дочери-погодки Этель и Клара.

Девочки уже достаточно взрослые для того, чтобы вместе с родителями выходить в свет.

Для появления на публике Ирина Млодик и Эммануил Виторган наряжают Этель и Клару в роскошные платья.

В микроблоге Ирина Млодик поделилась семейным снимком, на котором она с мужем предстала вместе с дочками.

Этель облачена в платье из органзы с пышной юбкой в нежных оттенках – розовом, белом, голубом. А Клара наряжена в белоснежное платье.

«Вчера закрыли 28-й театральный сезон «Виторган-клуба». Доченьки открыли вечер и счастливые пошли спать», — написала под фото в микроблоге Ирина Млодик.

Поклонники звездного семейства тут же осыпали комплиментами Ирину Млодик и ее дочерей от Эммануила Виторгана.

«Три прелестные девочки рядом с любимым и надежным папочкой и мужем», «Какие платья у вас красивые!», «Девочки-принцессы. Счастья вашей семье», — высказались в Сети.

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