«Дом-2» на выезде: вслед за Бородиной Дава спустился в метро, где уговаривал прохожих с ним сфотографироваться

Участники «Дома-2» начали массово спускаться в метро и делать вид, что там никогда не были. Недавно телеведущая проекта Ксения Бородина высказалась, что ей было некомфортно в столичной подземке.

Общественность была удивлена снобизмом 39-летней телеведущей, которая не раз подчеркивала свою близость к народу. Людей удивила брезгливость Ксении, ведь она сама родилась далеко не в богатой семье.

По следам Бородиной пошел и блогер Давид Манукян. Он разместил видео поездки в метро, пояснив, что это было нужно для съемок нового проекта.

Музыкант предлагал всем желающим сфотографироваться с ним. Также он успел пообщаться с пассажирами московской подземки.

«Навел суету в метро», — написал блогер в своих соцсетях.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.