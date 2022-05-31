Скоро все будут гоняться за ними! Рогов показал горячий хит сезона – комбинезоны «а-ля роба»

Этот тренд подходит и для женщин, и для мужчин.

Александр Рогов назвал в своем телеграме самый горячий тренд сезона — комбинезоны-робы. Не трудно догадаться, что они очень похожи на рабочие униформы продавцов, грузчиков, механиков и прочих.

Комбинезоны комфортны в носке, хорошо подают фигуру, но имеют один небольшой недостаток — для определенной физиологической потребности не очень удобны, поскольку такую одежду нужно снимать полностью.

Александр Рогов заметил, что тот тренд уже оценили главные модники Москвы, включая стилиста Марианну Елисееву, которая выложила в своем телеграме пост с примеркой как раз комбинезона-робы.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.