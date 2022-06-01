Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд

Но сам на оглашение вердикта не пришел.

1 июня суд Вирджинии вынес вердикт по делу о взаимных обвинениях бывших супругов Джонни Деппа и Эмбер Херд.

Напомним, голливудские актеры состояли в браке в 2015-2016 и развелись со скандалом. Эмбер рассказала журналистам, что стала жертвой домашнего насилия, и после этого карьера звезды «Пиратов Карибского моря» пошла под откос. Джонни подал иск к бывшей жене на 50 миллионов долларов, обвинив ее в клевете. 58-летний актер уверяет, что никогда не бил женщин. Его экс-возлюбленная подала ответный иск на 100 миллионов.

Вердикт присяжных огласили в 15:20 по местному времени (22:20 по Москве). Джонни не присутствовал в зале суда, наблюдал за ним из Великобритании, куда поехал для участия в концерте своего друга Джеффа Бека. Но в итоге победил.

Присяжные решили, что Эмбер оклеветала бывшего супруга. Они присудили Деппу компенсацию за репутационный ущерб и обязали Херд выплатить пострадавшему компенсацию в размере 15 миллионов долларов.

Слушая вердикт, Эмбер еле сдерживала слезы, но вышла из зала суда, не заплакав. Адвокаты Джонни бросились обнимать друг друга и поздравлять с победой.

Трансляция из зала суда велась в YouTube.

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Напомним, судебное разбирательство, поводом для которого послужила публикация в издании Washington Post 2018 года началось в апреле и растянулось почти на два месяца, превратившись в настоящее шоу для американцев и всего остального мира.

Ранее Джонни Депп проиграл суд британскому изданию The Sun, которое после откровений Эмбер Херд назвало его «избивателем жены» (англ. wife beater). Однако американский суд отметил, что результат лондонского дела не может повлиять на это разбирательство.

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