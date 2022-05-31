Тихо, без СМИ: выяснилось, что Сергей Лазарев оказывает помощь пострадавшим детям из Донбасса

Оказывается, Сергей Лазарев тихо и без сообщений в соцсетях и СМИ оказывает помощь пострадавшим детям в Донбассе. Об этом сообщил телеграм-канал «Александр Герес».

В настоящий момент певец прислал необходимые вещи, костыли и игрушку 13-летней девочке Насте. Она потеряла ногу и нуждается в длительном и дорогостоящем лечении. Сергей услышал ее историю и не смог остаться равнодушным.

Далее Настю направят в Москву на дальнейшее лечение, протезирование и курс восстановления, где Сергей Лазарев возьмет над ней шефство. Также артист выразил желание помочь двум другим ребятам.

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