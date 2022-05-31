Собчак сбежала в Израиль, а потом обвинила во всем пропаганду

Светская львица считает, что ей удается усидеть на двух стульях одновременно.

Так называемая журналистка Ксения Собчак уж не знает как закрутиться, чтобы усидеть на двух стульях одновременно. В начале марта, в сложное для страны время, светская львица сбежала из России в Израиль на целый месяц.

И всех нагло уверяла, что увезла сына на каникулы. Правда, она не уточнила — в каких учебных заведениях отпускают детей на такой срок.

Однако, оценив свои скромные шансы за границей, Собчак поспешила вернуться в Россию. И, не поверите, во всем оказалась виновата пропаганда.

«Учитывая, что за последние пару месяцев, когда я кого-то в разных барчиках Москвы встречаю, первый вопрос моих знакомых: «А ты что, тут, что ли? Ты же в Израиле теперь живешь?». В общем, сила пропагандистской прессы, друзья, работает», — рассказала Собчак.

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