Воссоединение: Подольская запечатлелась с подросшим сыном Преснякова на руках

Наталья Подольская является известной певицей. Зрители полюбили ее после выхода шоу «Фабрика звезд». Она смогла построить успешную карьеру, а ее мужем стал Владимир Пресняков.

Супруги растят сыновей: шестилетнего Артемия и годовалого Ивана. Не так давно пара устроила вечеринку. Звезда отметила свое 40-летие с размахом.

Также Подольская провела отпуск в Италии без мужа и детей. Она насладилась прогулками по Риму. В это время Пресняков успела выступить на премии RU.TV со старшим сыном. А вот накануне певица вернулась домой.

Она успела соскучиться по родным. Артистка в топе и шортах-бермудах запечатлелась с маленьким Иваном на руках. Мальчик был одет с ней в одной гамме.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья в 40 лет. Другие отметили, что сын пары подрос. Однако он по-прежнему любит сидеть на маминых руках.

«Какой красивый малой», «Блондин такой очаровательный», «Ваня просто чудо», «Наталья, вы снова в своем гнездышке», «Как можно так выглядеть», «Очень стройная и красивая мамочка», «Ну что за красавец у вас на руках», — прокомментировали пост подписчики.

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