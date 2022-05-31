На 58-м году жизни умер актер из сериала «Моя прекрасная няня» Игорь Сидоров

О его кончине стало известно только сейчас.

Актер Игорь Сидоров умер в 57 лет 20 мая, однако об этом широкой общественности стало известно только сейчас. Опубликовал известие портал «Кино-Театр.ру».

Артист запомнился широкому кругу зрителей по ролям в сериалах: «Моя прекрасная няня», «Интерны», «Воронины», «Московская сага», «Папины дочки», «Универ».

Всего на его счету — 44 роли в фильмах. О причине смерти Игоря Сидорова пока не сообщается.

Игорь Сидоров родился 6 февраля 1965 года. В 90-е он окончил Институт повышения квалификации в системе «Гостелерадио СССР» по специальности «режиссер-постановщик телевизионных спектаклей».

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