На 58-м году жизни умер актер из сериала «Моя прекрасная няня» Игорь Сидоров

Актер Игорь Сидоров умер в 57 лет 20 мая, однако об этом широкой общественности стало известно только сейчас. Опубликовал известие портал «Кино-Театр.ру».
Артист запомнился широкому кругу зрителей по ролям в сериалах: «Моя прекрасная няня», «Интерны», «Воронины», «Московская сага», «Папины дочки», «Универ».
Всего на его счету — 44 роли в фильмах. О причине смерти Игоря Сидорова пока не сообщается.
Игорь Сидоров родился 6 февраля 1965 года. В 90-е он окончил Институт повышения квалификации в системе «Гостелерадио СССР» по специальности «режиссер-постановщик телевизионных спектаклей».
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