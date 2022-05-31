Раймонд Паулс: «Людей нет! Рига должна кипеть. Жаль»

По словам Раймонда Паулса, столица Латвии в последнее время становится все более пустынной. Раньше с приходом лета «Старая Рига» буквально бурлила, приезжало множество гостей, на улицах было людно и шумно. Сегодня, к сожалению, центр Риги пустует. Безлюдная Домская площадь наводит на Маэстро тоску:

«Недавно я был на Домской площади… Людей нет! Даже вечером очень мало. Совсем не так, как когда-то было. Гляжу на Домскую площадь, которая раньше была полным полна, на которой шумели, кричали, выступали — теперь тихо и пусто. И не видим больше на Даугаве кораблей… не видим туристов… Рига должна кипеть. Жаль…» — сообщает корреспондент издания Аrgumenti.ru.

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