Словно белый лебедь: Савельева в атласном платье с прозрачным корсетом появилась на показе мод

Саша Савельева является бывшей солисткой группы «Фабрика». Она много лет выступала на сцене. Певица после рождения сына Леона начала строить сольную карьеру.

Она быстро вернулась в форму и теперь регулярно оказывается моделью на фотосессиях. Артистка может похвастаться стройной фигурой. Для выходов в свет она часто выбирает стильные и женственные образы.

больше по теме Савельева в трикотажном платье и мюлях отметилась на прогулке с подросшим сыном Сафонова Бывшая солистка группы «Фабрика» проводит отпуск на курорте с маленьким Леоном.

Недавно в Москве состоялся показ мод. На нем молодые дизайнеры представили свои лучшие работы. На подиуме дефилировала не только певица Валерия.

Савельева также удостоилась чести выйти на подиум. Она предстала в белом атласном платье с разрезом и прозрачным корсетом. Распущенные локоны и макияж с яркими акцентами завершили образ.

«Как вы думаете , кто создал это прекрасное платье, достойное Каннского ковра? Недавно я участвовала в показе, на котором были представлены платья молодых (ну очень молодых) дизайнеров-школьников из России, которые нарисовали свои эскизы и прислали их на конкурс. Команда конкурса министерства школьной моды РДШ с амбассадором Линой Дембиковой воплотили в жизнь лучшие из них. Дизайнер моего платья — Синицына Ольга. Также ребята создали дизайн для школьной формы, которую будут предлагать в российские школы. Такая стильная форма придется многим по душе!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядела Саша. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень красивая», «Ну слов нет, нежная, как лебедь», «Какие талантливые ученики! Ну платье прям для вас создано», «Это очень красиво», — стали писать подписчики.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.