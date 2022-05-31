«Мы теперь деда и баба!»: актриса Антонова рассказала о пополнении в семействе

48-летняя актриса Наталия Антонова сообщила радостную новость в своем телеграме — старший сын ее мужа Николая, Антон, стал папой замечательной девочки. Ну а она, соответственно, бабушкой. Гордости звезды не было предела!

«Мы теперь деда и баба! Конечно, если бы у нас дочь стала мамой, все было бы, наверное, по-другому. Я бы, думаю, осталась ночевать после выписки у дочки, помогала сутками, а может, все было бы иначе. Однако, мы родители сыновей, поэтому нам нужно быть тактичными и терпеливыми, если нужны — мы всегда рядом!» — написала в своем телеграме Антонова.

Напомним, на двоих с мужем врачом-гинекологом Николаем Семеновым у Антоновой четверо сыновей. Антон — от первого брака ее супруга. Артем — от ее первого брака с актером Александром Вершининым. Никита и Максим — общие дети Антоновой и Семенова. В 2018-м актриса потеряла сына Николая после родов, об этом звезда смогла рассказать публике только спустя несколько лет.

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