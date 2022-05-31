СМИ: Брежнева собирается разводиться с Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе не сошлись во мнении по поводу происходящего в мире.

Вера Брежнева совершенно точно обозначила свою позицию относительно мировых событий и отправилась волонтерить в Польшу.

Правда, сейчас она объявила, что покинула страну. Пока дальнейшая судьба звезды не понятна. Особенно на фоне информации о том, что она оказалась на грани развода.

Как пишет «Экспресс газета», между Верой Брежневой и Константином Меладзе возник конфликт. В тот момент, когда знаменитая блондинка прямолинейно высказывалась о происходящем вокруг в социальных сетях, ее муж предпочел отмалчиваться и отсиживаться в Италии, где у него есть недвижимость

По данным издания, продюсер связан по рукам и ногам бизнесом в России, который он бы не хотел потерять.

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