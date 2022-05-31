Похоже, не разводятся: полуобнаженная Наташа Королева и ее муж продемонстрировали страсть на публике

Звездная пара Наташа Королева и Сергей Глушко горячим видео опровергли многочисленные слухи о проблемах в семье.

В августе этого года исполнится девятнадцать лет со дня свадьбы певицы Наташи Королевой и ее мужа, танцовщика Тарзана, Сергея Глушко.

За это время пару много раз разводили. Слухи о том, что в отношениях звездных супругов сложности, регулярно появляются в Сети.

Но судя по всему, на самом деле браку Наташи Королевой и Сергея Глушко ничего не угрожает. В доказательства того, что их отношения свежи и полны страсти, Сергей Глушко разместил в микроблоге видео. В кадре он и его жена целуются во время купания в море. Как и положено людям в воде, Наташа Королева и Тарзан полуобнажены.

Выложил это видео Сергей Глушко в честь дня рождения супруги. Наташе Королевой 31 мая исполнилось 49 лет.

«С днем рождения, моя королева. Спасибо, что ты есть! Люблю тебя!» — поздравил жену Сергей Глушко.

Наташа Королева тут же отметилась в комментариях.

«Спасибо, мой шалун», — игриво ответила она Тарзану.

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