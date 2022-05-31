«В нашей стране демократии больше, чем надо!»: Погребняк предложила запретить песни Барских

Макс Барских запретил прослушивание своих песен в России, заблокировав скачивание композиций на интернет-ресурсах. Однако спустя время блокировка была снята.

Барских заявил, что это технический сбой и его люди якобы сейчас занимаются этой проблемой. Ну а деньги россиян, по его словам, артисту не нужны. Ну а пока суть да дело украинский певец получает гонорар с песен с сетевых ресурсов.

Говоря об этом, Макс Барских в очередной раз полил жителей РФ грязью, а своих коллег по сцене и вовсе обозвал «сливным бачком».

Продюсер Мария Погребняк решила ответить Максу Барских. Она уверена, что это не он должен запрещать нам слушать его песни, а у нас должны запретить певца.

«У меня складывается впечатление, что в нашей стране демократии и свободы слова даже больше, чем надо. На Украине предложили запретить публичное использование российской музыки и даже уже внесли законопроект в Верховную Раду, в Европе увольняют оперных певцов.

А у нас не запрещают никого, хотя надо бы. Песни Барских, который в адрес россиян наговорил гадостей доступны к прослушиванию на российских площадках, за это Макс получает гонорар. Может я кровожадная, но мне кажется, что нам тоже стоит быть принципиальней и отказывать в гостеприимстве тем, кто обнаглел», — написала в своем телеграме Мария Погребняк.

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