Тотал лук в черном цвете: Орбакайте в лосинах и тунике появилась на публике

Кристина Орбакайте является популярной певицей. Она пошла по стопам своей мамы Аллы Пугачевой. Ей удалось также стать актрисой. В прошлом году она активно снималась в кино.

А недавно Кристина провела время на гастролях. На днях она дала долгожданный концерт в Москве в свой день рождения. На сцене звезда блистала в ярких нарядах.

Пока Пугачева находится в Израиле, ее дочка посещает светские рауты в Москве. Она отметилась на музыкальной премии. 31 мая Кристина отправилась на тренировку по пилатесу.

Она запечатлелась в черных лосинах и тунике. Ее монохромный образ дополнила кепка. Примечательно, что она была без макияжа. Наряд подчеркнул стройную фигуру 51-летней звезды.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Орбакайте. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты посчитали, что ее стиль очень похож со стилем Примадонны, которая отметилась в белом монохромном наряде в отпуске.

«Какая стройная», «У вас столько достоинств», «Ноги прям эталонные», «Блондинка на миллион», «Вроде так просто выглядите, и не узнать», «Алла Тоже носит подобные наряды! А любовь к головным уборам прям семейное у вас», — стали писать пользователи Сети.

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