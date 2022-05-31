«Придумала беременность»: Жигалова сдала Собчак с потрохами

Алена Жигалова ответила Ксении Собчак за ее «желтую прессу».

Ведущие Ксения Собчак и Алена Жигалова публично обменялись любезностями. Жена Константина Богомолова обозвала выпуски своей коллеги в YouTube «желтой прессой», а та в ответ молчать не стала.

Алена Жигалова сдала Ксению Собчак с потрохами, когда услышала ее высказывание.

«Один раз она придумала свою беременность и втюхала нам. Это ли не желтая пресса? И кто из нас желтая пресса?» — сказала журналистка Telegram-каналу «Звездач».

Жигалова также припомнила, что многие новости Ксении Собчак, которые она транслирует в своем Telegram-канале оказываются полным враньем. «Лучше бы последила за своими новостями. Все их опровергают. Она постит фейки!» — заметила Алена Жигалова.

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